Nuoto, Sara Curtis ancora da record nei 50 sl a Riccione. Bene Razzetti nei 100 farfalla

Andate in archivio le batterie della penultima giornata dei campionati italiani di nuoto 2025 a Riccione. Ci si avvia alla chiusura di Assoluti in cui sono state soprattutto le “nuove proposte” a mettersi in particolare evidenza e nella mattinata romagnola il trend si è confermato.

Nei 50 stile libero femminili Sara Curtis ha replicato alla grande quanto di buono fatto nei giorni precedenti. Dopo aver rubato la scena col titolo e il nuovo primato nazionale di 53.01 nei 100 sl, la 18enne piemontese ha suonato la campana anche nell’unica vasca di questo stile, stampando il nuovo record nazionale di 24.52, migliorando di 0.04 il primato che già le apparteneva. Nella finale del pomeriggio Curtis cercherà di scendere ulteriormente dal punto di vista cronometrico e di confermarsi su questi standard, visto il tempo-limite di qualificazione ai Mondiali fissato a 24.6. Alle sue spalle nell’overall troviamo Silvia Di Pietro (25.12), Costanza Cocconcelli (25.29) ed Emma Virginia Menicucci (25.37).

Nei 100 delfino uomini Alberto Razzetti ha realizzato il miglior crono delle heat in 52.18. Una nuotata anche un po’ di rabbia per il “Razzo”, memore delle gare precedenti in cui il ligure non ha ottenuto il pass per i Mondiali a Singapore per uno stato di salute imperfetto. Vedremo cosa succederà in questa prova, tenendo conto anche di Edoardo Valsecchi (52.33), Federico Burdisso (52.42), Gianmarco Sansone (52.42) e di Giacomo Carini (52.64). Il tempo-limite di qualificazione per la rassegna iridata è di 51.2.

Nei 100 dorso donne Federica Toma è stata la migliore in 1:01.20, mettendosi alle spalle Francesca Pasquino (1:01.44), Anita Gastaldi (1:01.56), Francesca Furfaro (1:01.57) e Ludovica Di Maria (1:02.09). Nei 200 dorso uomini Christian Bacico va in cerca della tripletta di titoli, dopo aver conquistato i successi nei 50 e nei 100. Il classe 2005 nostrano è stato l’unico delle batterie ad aver infranto la barriera dei 2′, nuotando in 1:59.08. Dietro di lui troviamo, infatti, Mattia Morello (2:00.63), Matteo Venini (2:01.04), Daniele Del Signore (2:01.09) e Lorenzo Mora (2:01.35). Vedremo cosa accadrà nel pomeriggio, sottolineando la difficoltà del tempo-limite della FIN di 1:56.2 per il pass mondiale.

Nei 200 farfalla donne Paola Borrelli ha svettato in 2:10.64 nelle heat mattutine. Un differenziale importante rispetto alle altre, ovvero Sofia Sartori (2:12.04) e Anna Porcari (2:12.17). Nei 200 rana a fare la voce grossa è stato Christian Mantegazza in 2:12.95, mentre nei 200 stile libero uomini grande equilibrio con Filippo Megli a guidare in 1:47.43 le fila davanti a Davide Dalla Costa (1:47.98) e a Carlos D’Ambrosio (1:48.29). Vedremo se quest’ultimo saprà cambiare passo nella sessione serale.