F1, Verstappen firma una pole position spaziale in Qatar. McLaren in seconda fila, la Ferrari deve rimontare

Cinque mesi dopo l’ultima volta (GP d’Austria), Max Verstappen firma il miglior tempo in qualifica e scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio del Qatar 2024, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nona partenza al palo dell’anno (la n.41 in carriera) per l’olandese della Red Bull, che si è inventato un giro mostruoso in Q3 per battere la Mercedes di George Russell e soprattutto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Risultato opaco in casa Ferrari, con Charles Leclerc quinto e Carlos Sainz settimo che dovranno rimontare domani in gara per continuare ad inseguire il sogno del titolo costruttori.

In Q1 i big completano qualche giro con gomme soft usate per poi usare un solo treno di pneumatici freschi a fine turno. Russell si rivela il più veloce con la Mercedes in 1’21″241 davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz, ma McLaren fa intravedere un potenziale notevole giocando un po’ a nascondino. Non superano il taglio le Williams di Albon (16°) e Colapinto (19°), la Racing Bulls di Lawson (17°), la Haas di Hulkenberg (18°) e l’Alpine di Ocon (20°).

In Q2 non si verificano grandi sorprese, con i quattro top team che si confermano superiori alla concorrenza qualificandosi in blocco per l’ultima fase della qualifica. Impressionante il giro conclusivo in 1’20″687 di Verstappen, che rifila tre decimi a Norris e Leclerc. Esclusi dalla top10 ed eliminati Gasly (per 12 millesimi dietro a Perez) con l’Alpine, Zhou e Bottas con la Sauber, Tsunoda con la Racing Bulls e Stroll con l’Aston Martin.

In Q3 Russell si porta in pole position provvisoria dopo il primo tentativo in 1’20″575, con soli 45 millesimi di margine su Verstappen. Terzo Leclerc davanti a Hamilton, Sainz e Piastri, mentre Norris commette un errore e non completa il suo time-attack. Ci si gioca tutto nell’ultimo giro: Verstappen si migliora in 1’20″520 e beffa Russell per 55 millesimi, poi Norris e Piastri in seconda fila davanti a Leclerc, Hamilton e Sainz.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP QATAR 2024 F1

1 Max Verstappen (Red Bull) Q3

2 George Russell (Mercedes) Q3

3 Lando Norris (McLaren) Q3

4 Oscar Piastri (McLaren) Q3

5 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

6 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

7 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

8 Fernando Alonso (Aston Martin) Q3

9 Sergio Perez (Red Bull) Q3

10 Kevin Magnussen (Haas) Q3

11 Pierre Gasly (Alpine) Q2

12 Guanyu Zhou (Kick Sauber) Q2

13 Valtteri Bottas (Kick Sauber) Q2

14 Yuki Tsunoda (Team RB) Q2

15 Lance Stroll (Aston Martin) Q2

16 Alex Albon (Williams) Q1

17 Liam Lawson (Team RB) Q1

18 Nico Hulkenberg (Haas) Q1

19 Franco Colapinto (Williams) Q1

20 Esteban Ocon (Alpine) Q1