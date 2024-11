F1, Max Verstappen penalizzato di una posizione! La pole position del GP del Qatar va a George Russell

Colpo di scena al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Max Verstappen, che in teoria aveva fissato la pole position sul tracciato di Lusail, è stato retrocesso di una posizione nello schieramento di partenza della gara di domani (ore 17.oo italiane) a favore di George Russell che era giunto secondo.

Cos’è successo nel corso della Q3? Il pilota fresco vincitore del quarto titolo mondiale consecutivo, si è fatto trovare in traiettoria mentre sopraggiungeva proprio George Russell che, invece, era nel corso del suo ultimo tentativo. Un ostacolo evidente che non è passato inosservato. L’olandese è stato convocato dagli steward della pista di Lusail che, pochi istanti fa, hanno rilasciato il comunicato ufficiale.

Il portacolori del team Red Bull, quindi, è stato trovato colpevole di “…procedere in maniera eccessivamente lenta nel corso del suo giro di cool-down. Per questo motivo sarà costretto a retrocedere di una posizione nella griglia di partenza della gara di domani”. Come si può notare, la penalità è di una sola posizione. Una decisione che non si era mai vista in precedenza. Solitamente, in questi casi, le posizioni erano 3.

A questo punto Max Verstappen perde la pole position (che gli mancava dal Gran Premio d’Austria) e si dovrà accontentare della seconda posizione al fianco proprio del pilota della Mercedes, reduce dal successo di Las Vegas. Non cambia niente dalla terza posizione in poi, per cui vedremo Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Carlos Sainz che, invece, ha provocato una multa di 5.000 euro al team per una “unsafe release” proprio davanti al Re Nero.