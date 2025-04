F1, Martin Brundle esalta Piastri: “Calma impressionante, mi ricorda Prost”

Se Lando Norris è stato aspramente criticato dai commentatori anglofoni per quanto accaduto in Bahrain (la deludente qualifica a cui ha fatto seguito una penalità rimediata in partenza, generato dalla foga di recuperare posizioni quanto più in fretta possibile), viceversa Oscar Piastri ha ricevuto lodi sperticate per la sua condotta di gara.

L’australiano ha in effetti dominato la scena, fregiandosi di un hat-trick e soprattutto gestendo da consumato veterano l’intero fine settimana. Soprattutto il GP, nel quale ha conseguito il massimo risultato (apparentemente) con il minimo sforzo. Proprio questa sensazione ha impressionato Martin Brundle, opinionista per Sky Sport F1 (e non solo).

“Piastri ha già recuperato tutto lo svantaggio accumulato dopo Melbourne. Mi impressiona per la sua serenità e fiducia. Dall’esterno, sembra avere perennemente il controllo delle proprie emozioni e del suo battito cardiaco. Pochi piloti, nella storia della F1, hanno avuto questa capacità di gestire i propri pensieri. È una qualità che personalmente ho visto forse solo in Alain Prost”.

Un paragone impegnativo, quello fatto da Brundle, che tuttavia lascia intendere il credito guadagnato da Piastri nei commentatori d’oltremanica. L’analista britannico, peraltro, non ha lesinato una tirata d’orecchie al connazionale Norris, sottolineando come il risultato di Sakhir sia stato decisamente al di sotto del potenziale “dato il passo della McLaren, avrebbe dovuto arrivare comunque secondo. Invece, tra penalità e circostanze sfavorevoli ha chiuso terzo”.