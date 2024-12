DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2024 LIVE: serve un miracolo, la Ferrari vuole provarci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA

13.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP di Abu Dhabi, l’ultima del Mondiale 2024.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Yas Marina va in scena il capitolo conclusivo del duello tra McLaren e Ferrari per il titolo costruttori, con la squadra inglese che può contare su un vantaggio di 21 punti in classifica.

Come se non bastasse, il team di Woking ha fatto doppietta ieri in qualifica e monopolizzerà la prima fila in griglia con Lando Norris in pole position davanti a Oscar Piastri. Terza posizione per la Rossa di Carlos Sainz, pronto ad una gara d’attacco sin dalla partenza per provare a mettere sotto pressione i piloti papaya con l’obiettivo di salutare la Scuderia di Maranello con una vittoria.

Missione rimonta quasi impossibile invece per Charles Leclerc, eliminato in Q2 per un track limit millimetrico e costretto a scattare dal fondo dello schieramento a causa di una penalità di (almeno) 10 posizioni dopo aver utilizzato il terzo pacco batterie dell’anno sulla sua SF-24. Attenzione in ottica podio al quattro volte iridato Max Verstappen, ormai senza nulla da perdere ed in quarta piazza al via della corsa.

Appuntamento fissato alle ore 14.00 italiane per la partenza del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!