Calendario Mondiale F1 2025: 24 GP, le date e dove si svolgono le Sprint

Il Mondiale di Formula Uno 2025 si annuncia carico di novità, legate soprattutto ai piloti. Lewis Hamilton lascerà la Mercedes dopo ben tredici stagioni, accasandosi alla Ferrari. Di conseguenza, una Freccia d’Argento sarà affidata ad Andrea Kimi Antonelli, permettendo al talentuoso e quotato pilota italiano di fare il proprio esordio con ampio anticipo rispetto alle più rosee aspettative.

Ci saranno parecchi esordienti e molti cambieranno casacca. Dunque, a fare da contraltare a questa situazione, ci pensa il calendario. Poco cambierà nel 2025, poiché le nazioni in cui si correranno i 24 Gran Premi saranno le medesime della stagione 2024. Vi saranno però delle modifiche nell’ordine delle gare, a cominciare da quella d’apertura, che si disputerà in Australia dal 14 al 16 marzo.

Diverse saranno anche le tempistiche, soprattutto per quanto concerne la fase autunnale. Nelle scorse settimane si è vissuta l’anomala dinamica di avere una pausa di quasi un mese tra fine settembre e fine ottobre. Tale scenario non si ripeterà nel 2025, quando l’unico stop di rilievo sarà quello estivo, tradizionale e ormai istituzionalizzato.

Due gli appuntamenti previsti nel nostro Paese. Il Gran Premio di Emilia Romagna a Imola dal 16 al 18 maggio e il Gran Premio d’Italia a Monza dal 5 al 7 settembre. La stagione si chiuderà, come da consuetudine, ad Abu Dhabi il 7 dicembre

Un quarto dei weekend sarà arricchito dalle Sprint. Se ne disputeranno 6. Le mini-gare sono programmate in Cina, a Miami, in Belgio, negli Stati Uniti, in Brasile e in Qatar. Dunque cinque location confermate rispetto al 2024, con l’unico cambiamento a riguardare Spa-Francorchamps, che sostituirà l’Austria. A seguire, il calendario nel dettaglio.

F1 – CALENDARIO MONDIALE 2025

1 – GP AUSTRALIA, 16 marzo (Melbourne)

2 – GP CINA, 23 marzo (Shanghai) §

3 – GP GIAPPONE, 6 aprile (Suzuka)

4 – GP BAHRAIN, 13 aprile (Sakhir)

5 – GP ARABIA SAUDITA, 20 aprile (Jeddah)

6 – GP MIAMI, 4 maggio (Miami Gardens) §

7 – GP EMILIA ROMAGNA, 18 maggio (Imola)

8 – GP MONACO, 25 maggio (Montecarlo)

9 – GP SPAGNA, 1 giugno (Montmelò)

10 – GP CANADA, 15 giugno (Montreal)

11 – GP AUSTRIA, 29 giugno (Spielberg)

12 – GP GRAN BRETAGNA, 6 luglio (Silverstone)

13 – GP BELGIO, 27 luglio (Spa-Francorchamps) §

14 – GP UNGHERIA, 3 agosto (Budapest)

15 – GP OLANDA, 31 agosto (Zandvoort)

16 – GP ITALIA, 7 settembre (Monza)

17 – GP AZERBAIGIAN, 21 settembre (Baku)

18 – GP SINGAPORE, 5 ottobre (Marina Bay)

19 – GP USA, 19 ottobre (Austin) §

20 – GP CITTA’ DEL MESSICO, 26 ottobre (Mexico City)

21 – GP SAN PAOLO, 9 novembre (Interlagos) §

22 – GP LAS VEGAS, 22 novembre (Las Vegas)

23 – GP QATAR, 30 novembre (Lusail) §

24 – GP ABU DHABI, 7 dicembre (Yas Marina)

§ Indica la presenza di una Sprint