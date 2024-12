F1, Ferrari: serve più di un miracolo per il Mondiale costruttori ad Abu Dhabi

Ultimo giorno, ultima danza, ultimo atto del Mondiale di Formula 1 2024. Dopo 23 gare, siamo arrivati all’ultimo appuntamento in quel di Abu Dhabi che darà gli ultimi verdetti, quello più atteso sul Mondiale costruttori, con la McLaren che ha un vantaggio di 21 punti sulla Ferrari ed è ben piazzata in griglia rispetto alla Rossa.

Servirà un vero e proprio miracolo alla Ferrari per provare a tornare ad essere la scuderia campione del mondo a 16 anni dall’ultima volta. Il weekend è stato particolarmente nero per il Cavallino Rampante a partire dal venerdì che ha visto Leclerc penalizzato di dieci posizioni per il cambio della batteria, lo stesso monegasco vittima di un’intolleranza alimentare e un sabato che ha complicato ulteriormente la situazione, con il quattordicesimo posto in qualifica per un tempo cancellato a causa dei track limits e quindi la partenza dalla ventesima posizione.

Davanti a tutti partiranno le due McLaren con la pole di Lando Norris davanti a Oscar Piastri. Le statistiche ci indicano come, nonostante quello di Yas Marina sia un tracciato in cui i sorpassi sono possibili, partire dalla prima fila ha un’incidenza incredibile. In ben 14 occasioni, ossia il 93.3% delle volte il vincitore è partito dalle prime due posizioni in griglia. Indispensabile quindi fare una grande qualifica e questo non depone a favore della Ferrari che dovrà sperare in qualche suicidio da parte dei papaya.

La sorpresa principale di questo weekend è stata una fantastica Haas che ha centrato la seconda fila con Nico Hulkenberg e sarà da valutare sul passo gara, ma sembra poter essere competitiva. Verstappen stavolta partirà dalla quinta piazza ma sappiamo come, nonostante il titolo mondiale già conquistato, se si presenterà l’occasione di vincere non si risparmierà. Ultima gara in Mercedes per Lewis Hamilton prima del passaggio in Ferrari che partirà da una mesta diciassettesima posizione: arriverà una rimonta?