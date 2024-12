Nuova griglia di partenza GP Abu Dhabi 2024: cosa cambia con la penalità a Hulkenberg

Nico Hulkenberg è stato penalizzato per avere superato due vetture in uscita dalla pit-lane durante le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Haas ha operato un doppio sorpasso nella tortuosa zona del tunnel nelle battute finale del Q1 e si è giustificato dicendo che altrimenti avrebbe perso troppo tempo, rischiando di non trovare il semaforo verde al via del suo giro veloce.

I commissari di gara hanno così inflitto al tedesco una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio in programma domenica 8 dicembre. Nico Hulkenberg dovrà dunque abbandonare la quarta piazzola conquistata in qualifica e scatterà in settima posizione, aprendo la quarta fila. Cambia dunque la griglia di partenza per l’ultima gara dell’anno, con tre piloti che vengono promossi di una posizione.

Max Verstappen guadagna il quarto posto al volante della Red Bull, Pierre Gasly partirà in quinta con la sua Alpine, George Mussell scala in sesta con la Mercedes. Lando Norris sarà in pole position davanti al compagno di squadra Oscar Piastri: due McLaren a precedere la Ferrari di Carlos Sainz. Charles Leclerc partirà ultimo con l’altra monoposto di Maranello. Di seguito la nuova griglia di partenza del GP di Abu Dhabi.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. George Russell (Mercedes)

7. Nico Hulkenberg (Haas), penalizzato di tre posizioni

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

10. Sergio Perez (Red Bull)

11. Yuki Tsunoda (RB)

12. Liam Lawson (RB)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16. Lewis Hamilton (Mercedes)

17. Jack Doohan (Alpine)

18. Alexander Albon (Williams), penalizzato di cinque posizioni

19. Franco Colapinto (Williams), penalizzato di cinque posizioni

20. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di dieci posizioni