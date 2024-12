Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2024: Norris precede le Ferrari, titolo costruttori alla McLaren

Lando Norris ha dominato il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il 25enne nativo di Bristol si è imposto sul circuito di Yas Marina conquistando il quarto successo della carriera (tutti ottenuti quest’anno) e regalando alla McLaren un titolo costruttori (il nono della storia) che mancava all’appello dal 1998.

Alle spalle di Norris hanno completato il podio le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo classificato. Da applausi la rimonta del monegasco dalla 19ma posizione in griglia, anche grazie ad un primo giro clamoroso che lo ha proiettato in ottava piazza. Quarta posizione per Lewis Hamilton all’ultima corsa in Mercedes davanti al compagno di squadra George Russell.

In zona punti nell’ordine anche Max Verstappen su Red Bull, Pierre Gasly su Alpine, Nico Hulkenberg su Haas, Fernando Alonso su Aston Martin e Oscar Piastri (finito in fondo al gruppo dopo l’incidente in partenza con Verstappen e poi penalizzato per aver tamponato Colapinto) su McLaren. Di seguito l’ordine d’arrivo completo del GP di Abu Dhabi 2024 di F1.

ORDINE D’ARRIVO GP ABU DHABI F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Nico Hulkenberg (Haas)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

14. Zhou Guanyu (Sauber)

15. Jack Doohan (Alpine)

16. Kevin Magnussen (Haas)

RITIRATI

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Franco Colapinto (Williams)

20. Sergio Perez (Red Bull)