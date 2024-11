Sport in tv oggi (domenica 17 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 17 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le ATP Finals e la Billie Jean King Cup Finals, i motori con la MotoGP, gli sport invernali con lo sci alpino ed il curling, il rugby con Italia-Georgia, e tanto altro ancora.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio l’ultima tappa stagionale: per il GP di Barcellona, al Montmelò, si disputeranno il warm up della MotoGP (09.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (11.00), Moto2 (12.15) e MotoGP (14.00).

A Levi, in Finlandia, si disputerà la seconda gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma lo slalom speciale maschile, con la prima manche prevista alle 10.00 italiane e la seconda run, con l’inversione dei migliori 30, alle 13.00 italiane.

La Nazionale italiana di rugby del CT Gonzalo Quesada affronterà alle ore 14.40, nel secondo dei tre match validi per le Autumn Nations Series 2024, la Georgia in quel di Genova: si tratta della sfida della verità contro la selezione che da tempo punta a sostituire gli azzurri nel Sei Nazioni.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 17 novembre

08.00 Curling, Europei: Italia-Cechia, Svizzera-Svezia, Paesi Bassi-Inghilterra, Scozia-Norvegia, Austria-Germania – Recast TV / The Curling Channel

08.00 Skeleton, Coppa del Mondo PyeongChang: gara femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.40-09.50 MotoGP, GP Barcellona: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: slalom maschile Levi, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: quarti di finale, Australia-Slovacchia – SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Moto3, GP Barcellona: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

11.20 Atletica, Cinque Mulini: gara femminile senior (6,2 km) – Rai Sport HD, Rai Play

12.00 Skeleton, Coppa del Mondo PyeongChang: gara maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

12.00 Atletica, Cinque Mulini: gara maschile senior (10,2 km) – Rai Sport HD, Rai Play

12.15 Moto2, GP Barcellona: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

12.30 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Sassuolo – DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: slalom maschile Levi, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Curling femminile, Europei: Italia-Ungheria, Lituania-Turchia, Svezia-Estonia, Scozia-Svizzera, Norvegia-Danimarca – Recast TV / The Curling Channel

14.00 MotoGP, GP Barcellona: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.40 Rugby, Autumn Nations Series: Italia-Georgia – Cielo TV, Sky Sport Arena, cielotv.it, Sky Go, NOW

15.00 Tennis, ATP Finals: finale doppio: Kevin Krawietz/Tim Puetz-Marcelo Arevalo/Mate Pavic – Sky Sport Tennis, Tennis TV, Sky Go, NOW

15.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Battipaglia – flima.tv

15.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Lazio – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN

15.30 Volley, SuperLega: Piacenza-Trentino – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Vallefoglia-Scandicci – VBTV

16.30 Basket, Serie A: Trieste-Trapani – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Pistoia-Trentino – DAZN

17.00 Volley, SuperLega: Padova-Milano – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Monza-Verona – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Conegliano-Pinerolo – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Busto Arsizio-Novara – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Firenze-Roma – VBTV

Non prima delle 17.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: quarti di finale, Canada-Gran Bretagna – SuperTennis HD, SuperTenniX

17.30 Basket, Serie A: Tortona-Brescia – DAZN

18.00 Curling, Europei: Italia-Svezia, Norvegia-Austria, Inghilterra-Scozia, Germania-Paesi Bassi, Svizzera-Cechia – Recast TV / The Curling Channel

18.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Como – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Modena – DAZN, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Talmassons-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Alpo – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Venezia – flima.tv

Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: finale singolare, Jannik Sinner-Taylor Fritz – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD, Tennis TV, Sky Go, NOW, Rai Play

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Reggio Emilia – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Volley femminile, Serie A1 : Perugia-Cuneo – VBTV

19.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Derthona – flima.tv

19.30 Basket, Serie A: Napoli-Treviso – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Sassari – DAZN

20.45 Calcio, Nations League: Italia-Francia – Rai 1 HD, Rai Play