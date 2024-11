LIVE Moto2, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: ultimo appuntamento stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato del Montmelò vivremo la gara conclusiva di una stagione che ha già emesso i propri verdetti, per cui ci attende un vero e proprio “rompete le righe”. Se ne gioverà lo spettacolo.

La gara della classe mediana prenderà il via alle ore 12.15 e ci regalerà il consueto grande spettacolo. Dalla pole position scatterà Aron Canet che ha centrato la pole position con il tempo di 1:42.003, rifilando +0.146 a Manuel Gonzalez, secondo davanti a Zonta VD Goorbergh a +0.212. Seconda fila invece per Jake Dixon, davanti ad Ai Ogura quinto con +0.367, Diogo Moreira, sesto con +0.531 e Filip Salac, settimo con +0.601. Celestino Vietti, unico italiano in top 10, partirà invece dalla terza fila, precisamente dall’ottava casella conquistata con un ritardo di +0.616. Quindicesimo Tony Arbolino a+1.544.

La classifica generale della Moto2 vede il campione del mondo Ai Ogura dominare la scena con 261 punti contro i 209 di Aron Canet, quindi terzo Sergio Garcia con 181. Quarto Fermin Aldeguer con 175 a pari merito con Manuel Gonzalez, quindi sesto Alonso Lopez a quota 171. Rimarrà solo, quindi, di definire le posizioni di alta classifica, con un successo prezioso che potrebbe far chiudere un’annata nel migliore dei modi.

Il Gran Premio di Barcellona della Moto2 scatterà alle ore 12.15.