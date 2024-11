LIVE Sinner-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurro vuole il suo primo titolo a Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’atto conclusivo delle ATP Finals 2024 di tennis. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, Jannik Sinner e Taylor Fritz si confronteranno e in palio ci sarà il titolo del Master di fine anno. Il n.1 del mondo non vuole fermarsi qui ed è intenzionato a conquistare il suo primo titolo di un torneo così importante in Italia.

Non sarà semplice. Sinner viene dall’eccezionale prestazione contro il norvegese Casper Ruud. Un dominio assoluto da parte del pusterese, che ha disposto in lungo e in largo del suo avversario, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-1 6-2. Appena tre game concessi dal nostro portacolori e vedremo quale sarà l’impatto con Fritz, contro cui ha già giocato e vinto nella fase a gironi.

Se si valutano i precedenti, Jannik guida 3-1 e quest’anno, negli incroci previsti, ha sempre vinto l’italiano. L’obiettivo sarà quello di aggiornare ulteriormente questo dato in positivo, dal punto di vista del n.1 del mondo. Il tennista tricolore dovrà prestare, comunque, attenzione nei confronti di Fritz, visto che è stato avversario dell’azzurro

Si comincia non prima delle 18.00.