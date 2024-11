LIVE Italia-Francia, Nations League calcio in DIRETTA: azzurri per il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, Nations League 2024, Spalletti punta su Raspadori.

Si definisce a San Siro l’ordine di classifica del girone dell’Italia in Lega A di Nations League: la nazionale di Spalletti sfida la Francia con a disposizione due risultati su tre. Agli azzurri di Luciano Spalletti servirà infatti non uscire sconfitti con più di due goal di scarto nella partita con i transalpini per garantirsi il primo posto finale nel gruppo.

Nel caso in cui la partita finisse con il successo della forte squadra di Didier Deschamps con 2 goal di scarto (0-2, 1-3, 2-4, 4-6 ecc), la differenza gol darebbe comunque ragione alla nazionale italiana, vittoriosa per 1-3 nella sfida di andata a Parigi. La classifica recita Italia 13, Francia 10: i francesi non hanno altro risultato se vogliono provare a raggiungere la testa del girone.

Il commissario tecnico italiano opererà qualche sostituzione nonostante la caratura dell’avversario da affrontare, anche grazie alla calma derivante dalla classifica attuale: Kean e Raspadori daranno il cambio ad un Barella molto stanco e a Retegui in attacco, mentre il regista bianconero Locatelli sostituirà Rovella nel ruolo di regista. Per quanto riguarda invece il reparto difensivo non dovrebbero esserci grosse sorprese, con il giovane centrale della Fiorentina Comuzzo che sogna l’esordio dalla panchina.

Nella Francia manca Mbappé per scelta tecnica dell’allenatore francese, mentre Kolo Muani è avanti sul nerazzurro Thuram per il ruolo di punta e Tchouameni in vantaggio sul milanista Fofana a centrocampo. Regolarmente presenti gli altri due calciatori milanisti Maignan e Theo Hernandez. Tra i talenti della Francia, occhio a Olise e Barcola, esterni veloci e imprevedibili.

Probabili formazioni:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. All.: Spalletti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. All.: Deschamps..

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, Nations League 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!