LIVE Moto3, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Alonso per l’ultimo acuto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Barcellona, ultimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sul circuito del Montmelò in sostituzione del GP di Valencia, cancellato a causa dell’alluvione Dana che ha purtroppo devastato la città iberica.

Sembra ormai ridondante dirlo, ma appare chiaro che i fari saranno tutti puntati sul fenomeno David Alonso, intenzionato a mettere a referto la quattordicesima vittoria stagionale, nonché la settima di fila, record mai raggiunto nella classe più leggera.

I presupposti per compiere l’impresa ci sono tutti: il colombiano in sella all’Aspar Team ha infatti conquistato la pole position in occasione delle qualifiche, precedendo l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) di 347 millesimi e piazzandosi davanti a Ivan Ortolà (KTM MT), Angel Piqueras (Honda Leopard) e Daniel Holgado (Gas Gas Tech3).

Buona chance anche per gli italiani, motivati a chiudere la stagione con un piazzamento di lusso. Attenzione in tal senso Luca Lunetta (Honda SIC58), settimo e desideroso di concludere con il botto l’annata sportiva. Stefano Nepa (KTM LevelUP) partirà invece dall’undicesima casella. Più lontani gli altri, motivati comunque a salire di colpi durante la gara

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del GP di Barcellona, ultima tappa del Motomondiale 2024 di Moto3 con aggiornamenti costanti in tempo reale. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 11:00, buon divertimento!