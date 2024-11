LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2024 in DIRETTA: Vinatzer ci prova, occhio a Hirscher e Braathen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista denominata “Levi Black” vivremo la prma gara tra i pali stretti della stagione che si annuncia come sempre all’insegno dell’equilibrio e dell’incertezza.

La prima manche dello slalom prenderà il via alle ore 10.00 italiane (le ore 11.00 locali) quindi la seconda scatterà alle ore 13.00. La sensazione è che, come avvenuto nelle ultime annate, l’equilibrio sarà assoluto, con un quadro generale totalmente imprevedibile. Dopotutto, quando ci sono “mine vaganti” come Marcel Hirscher e Lucas Braathen, tutto sarà da scrivere…

Nessun protagonista dei pali stretti parte favorito davanti a tutti, per cui i pretendenti per il successo saranno numerosi, con gli italiani che vogliono inserirsi nella battaglia. In casa Italia ci sarà grande curiosità nel vedere la prestazione di Alex Vinatzer che, nelle ultime uscite, sembra trovarsi quasi più a suo agio tra le porte larghe.

La prima manche della gara di Levi scatterà alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco. Buon divertimento!