LIVE Italia-Georgia, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: gli azzurri non possono sbagliare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia–Georgia, secondo test match della Autumn Nations Series 2024 di rugby. Appuntamento allo Stadio Marassi di Genova per l’Italrugby, alla caccia di risposte dopo la prestazione per nulla convincente offerta contro la Georgia. C’è da reagire in fretta in un incontro tutt’altro che scontato contro un avversario che vorrà dimostrare di potersela giocare con le nazionali del tier 1.

L’Italia deve riscattarsi dopo la brutta sconfitta subita a Udine con l’Argentina. I ragazzi di Gonzalo Quesada sono usciti malconci dall’incontro con i Pumas, e vorranno dare il massimo quest’oggi per ribadire la loro superiorità sulla compagine caucasica. Nonostante varie assenze – Ange Capuozzo, Lorenzo Cannone, Tommaso Allan, Federico Ruzza – la formazione azzurra partirà con i favori del pronostico e non può e non deve sbagliare questa partita che, seppur si tratti di un test match, può valere molto.

La Georgia negli ultimi anni si è spesso proposta come la formazione più ostica proveniente dal tier 2. I biancorossi hanno spesso lanciato un guanto di sfida metaforico all’Italia, chiedendo una sostituzione nel roster del Sei Nazioni nel caso in cui gli azzurri non avessero migliorato le prestazioni. In ogni caso, i caucasici negli ultimi anni si sono resi protagonisti di successi importanti, uno ai danni della stessa Italia: guai a sottovalutare la sfida di oggi, la quale può nascondere insidie non banali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Georgia, secondo test match della Autumn Nations Series 2024 di rugby. Il via dell’incontro, programmato allo Stadio Marassi di Genova, è previsto per le ore 14.40. Non perdetevi neanche un momento della sfida con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!