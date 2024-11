LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley in DIRETTA: sfida al vertice della classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match dell’ottava giornata di Superlega 2024/2025 di volley tra Piacenza e Trento. Scontro diretto da non perdere che vale il secondo posto provvisorio della classifica alle spalle della capolista Perugia.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza torna dinanzi al pubblico amico. Gli emiliani in casa sono finora imbattuti e proveranno a dimenticare la sonora sconfitta rimediata a Civitanova. La squadra di Anastasi si è fermata dopo una striscia iniziale di 6 successi consecutivi dovrà nuovamente fare i conti con l’assenza dell’ex Kovacevic. Il serbo sarà sostituito dal turco Mandiraci e dal canadese Maar, brillanti in questo avvio di stagione. Piacenza come di consueto potrà contare sulla forza del proprio servizio (già 47 ACE) e sull’aggressività del muro.

Per la Itas Trentino si conclude una settimana di trasferte dopo quella di CEV Cup contro i rumeni dell’Arcada Galati. Fabio Soli potrà contare su tutti i 14 giocatori della rosa, e punterà come di consueto sull’estro e la potenza di Michieletto, Lavia e Kozamernik, che saranno assistiti in palleggio da Sbertoli. Sarà sicuramente un match da vivere a mille all’ora, con lo spettacolo a farla da padrone.

La sfida dell’ottava giornata di Superlega 2024/2025 tra Piacenza e Trento inizierà alle 15.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento a tutti!