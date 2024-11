DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: la Ferrari sfida la McLaren per il Mondiale costruttori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Las Vegas, il terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024.

Si tratta di una chance ghiotta per la Ferrari per regalarsi un finale di stagione ambizioso in chiave Mondiale Costruttori .Il passo gara della Rossa è infatti molto competitivo come mostrato nelle prove libere e questo è un circuito sul quale la vettura si esprime particolarmente bene: già l’anno scorso per il Cavallino Rampante questa fu una delle migliori gare dell’anno e in questo 2024 si può ripetere un gran risultato. Sainz partirà dalla seconda piazza dietro a Russell, Leclerc quarto al fianco di Gasly, mentre Norris e Piastri sono rispettivamente sesto e ottavo. La Ferrari ha 36 punti di ritardo nei confronti della McLaren e deve necessariamente accorciare se vuole provarci tra Lusail e Abu Dhabi.

Dall’altra parte c’è la possibilità di celebrare per la quarta volta come campione del mondo Max Verstappen. L’olandese partirà quinto, proprio davanti a Lando Norris: in caso si concludesse la gara con questo ordine d’arrivo, l’olandese campione del mondo. Per avere la matematica certezza del titolo basta infatti precedere il britannico al traguardo, ossia concludere questo fine settimana con almeno 60 punti di vantaggio.

Alle 7.00 si parte nel Nevada.