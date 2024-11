Ordine d’arrivo F1, GP Las Vegas 2024: doppietta Mercedes, Verstappen campione

Si è chiuso nella prima mattina italiana (la tarda serata statunitense) il fine settimana dedicato al GP di Las Vegas del Mondiale di F1 2024, con la gara sulla distanza di 50 giri allo Strip Circuit, che è stata valida come terzultimo round del calendario stagionale.

Doppietta della Mercedes, con i britannici George Russell e Lewis Hamilton rispettivamente primo e secondo. Alle loro spalle si piazzano lo spagnolo Carlos Sainz, terzo, ed il monegasco Charles Leclerc, quarto: la Ferrari recupera terreno nel Mondiale costruttori.

Per quanto concerne la classifica piloti, invece, il quinto posto è sufficiente al neerlandese Max Verstappen per laurearsi campione del mondo, dato che Lando Norris si accomoda in sesta piazza davanti al compagno di squadra Oscar Piastri: la McLaren ora ha solo 24 punti di vantaggio sulla Ferrari.

ORDINE D’ARRIVO GP LAS VEGAS F1 2024

1 George Russell (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Mercedes) a 7.313

3 Carlos Sainz (Ferrari) a 11.906

4 Charles Leclerc (Ferrari) a 14.283

5 Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) a 16.582

6 Lando Norris (McLaren Mercedes) a 43.385

7 Oscar Piastri (McLaren Mercedes) a 51.365

8 Nico Hulkenberg (Haas Ferrari) a 59.808

9 Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) a 1.02.808

10 Sergio Perez (Red Bull Racing Honda RBPT) a 1.03.114

11 Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) a 1.09.195

12 Kevin Magnussen (Haas Ferrari) a 1.09.803

13 Franco Colapinto (Williams Mercedes) a 1.14.085

14 Zhou Guanyu (Kick Sauber Ferrari) a 1.15.172

15 Lance Stroll (Aston Martin Aramco Mercedes) a 1.24.102

16 Liam Lawson (RB Honda RBPT) a 1.31.005

17 Esteban Ocon (Alpine Renault) a 1 giro

18 Valtteri Bottas (Kick Sauber Ferrari) a 1 giro

RIT. Alexander Albon (Williams Mercedes) ritirato

RIT. Pierre Gasly (Alpine Renault) ritirato