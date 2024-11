F1, Max Verstappen batte Norris in qualifica e può festeggiare il quarto titolo mondiale già a Las Vegas

Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas sono andate in archivio con un risultato per certi versi abbastanza sorprendente infatti i due grandi protagonisti del Mondiale 2024 dovranno partire dalla terza fila in griglia. Stiamo parlando di Max Verstappen e Lando Norris, gli unici ancora aritmeticamente in lizza per aggiudicarsi il titolo iridato piloti.

L’olandese della Red Bull, ormai ad un passo dal quarto sigillo consecutivo dopo l’epica vittoria in rimonta sul bagnato a Interlagos, si gioca domani il primo match point della stagione e potrebbe chiudere i conti già sotto i riflettori della Strip con due round di anticipo. Il 27enne nativo di Hasselt si presenta alla gara di domani da leader della generale con un margine di 62 lunghezze su Norris.

Tra Lusail (in cui si disputerà anche una Sprint) e Abu Dhabi, negli ultimi due appuntamenti del campionato, verranno messi in palio un massimo di 60 punti. Verstappen, per festeggiare a Las Vegas la certezza del poker iridato, può dunque permettersi di perdere un paio di punticini da Lando arrivando magari subito alle sue spalle ma con entrambi fuori dal podio (e senza giro veloce).

Il figlio di Jos ha posto buone basi per provare nell’impresa, nonostante una RB20 in grande difficoltà sui lunghi rettilinei della pista americana, limitando i danni in qualifica con una buona quinta piazza davanti proprio al suo avversario diretto in campionato. Vedremo quale sarà l’atteggiamento dei due rivali sin dalla partenza, scattando uno di fianco all’altro in terza fila, con Norris che deve però pensare soprattutto ad aiutare McLaren in ottica Mondiale costruttori provando a difendersi dall’assalto della Ferrari.