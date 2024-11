F1, la Ferrari parte davanti alla McLaren a Las Vegas: si accende la sfida per il Mondiale costruttori

Un’occasione d’oro. Ferrari si presentava al weekend di Las Vegas con la consapevolezza di dover guadagnare il maggior numero possibile di punti sulla McLaren in ottica Mondiale costruttori, e l’esito delle qualifiche ha confermato di fatto questo scenario in un contesto che favorisce le caratteristiche della SF-24 e mette in ombra i punti di forza della MCL38.

La Scuderia di Maranello, quando mancano tre appuntamenti al termine della stagione, si trova in seconda posizione nella classifica generale riservata alle squadre con un distacco di 36 punti dal team di Woking e con un vantaggio di 13 lunghezze sulla Red Bull, che si affida però ormai esclusivamente sul talento di Max Verstappen considerando la profonda crisi di Sergio Perez.

Domani sarà una giornata chiave per l’inseguimento della Rossa alla formazione papaya, alla luce di una griglia di partenza che sorride sicuramente al Cavallino. La casa emiliana ha centrato infatti l’obiettivo di piazzare entrambe le macchine tra le prime due file, con Carlos Sainz 2° dietro al pole-man della Mercedes George Russell e Charles Leclerc 4° alle spalle della sorprendente Alpine di Pierre Gasly.

Ferrari, potendo contare su un passo competitivo anche grazie ad una buona gestione degli pneumatici, ha le carte in regola per ottenere un doppio podio e giocarsi la vittoria mentre McLaren dovrà rimontare dopo una qualifica negativa. Lando Norris scatterà dalla sesta casella e rischia di uscire aritmeticamente dalla lotta per il titolo piloti già sulla Strip, se non dovesse superare il leader iridato Verstappen (5°), mentre Oscar Piastri è solo ottavo.