LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: duello Ferrari-Mercedes, gara imprevedibile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino nel deserto del Nevada le emozioni non mancheranno. Piloti e team dovranno considerare le basse temperature, dal momento che si correrà in notturna e le gomme non saranno nella situazione ideale.

Bisognerà prestare attenzione al fenomeno del graining e la gestione delle mescole, in questo senso, sarà determinante. Il tutto andrà inquadrato in un contesto che potrebbe cambiare anche in conseguenza di una Safety Car, che come accaduto nel 2023 venne incontro alle esigenze dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e a discapito del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Ferrari contro Mercedes? Lo vedremo. Di sicuro c’è che la W15 con questo asfalto “freddo” e privo di sconnessioni particolari vada piuttosto bene. La pole-position di George Russell lo certifica. La Rossa cercherà di contendere lo scettro, tenuto conto del secondo e del quarto posto in griglia di partenza dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc. Sarà una gara nella gara, visto che Max Verstappen (Red Bull), terminando davanti a Lando Norris (McLaren), potrebbe festeggiare il suo quarto titolo mondiale consecutivo.

