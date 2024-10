Sport in tv oggi (domenica 6 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 6 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Tours e la Coppa Agostoni, la vela con l’America’s Cup femminile, i motori con MotoGP e Motocross, e tanto altro ancora.

La 77ma Coppa Agostoni, prova di categoria 1.1, sarà la gara d’apertura del Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada: partenza ed arrivo a Lissone, con un percorso lungo 166.7 km. Dopo un primo tratto di trasferimento di circa 21.7 km si entrerà in un circuito di 28 km da ripetere 4 volte, prima di affrontare l’ultimo tratto in linea di 33 km, che riporterà la carovana a Lissone.

Il Motocross delle Nazioni 2024 si disputerà a Matterley Basin, in Gran Bretagna: dopo aver superato le qualifiche al decimo posto, a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi (Open) ed Andrea Adamo (MX2), guidati dal team manager Thomas Traversini.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la sedicesima tappa stagionale: per il GP del Giappone, al Mobility Resort di Motegi, si disputeranno il warm up della MotoGP (02.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (04.00), Moto2 (05.15) e MotoGP (07.00).

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 6 ottobre

02.40-02.50 MotoGP, GP Giappone: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

04.00 Moto3, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 11.00 TV8 HD, tv8.it

05.00 Tennis, WTA 1000 Wuhan: 2° turno qualificazioni (2° match dalle 05.00 Bronzetti-Osorio) – Nessuna copertura tv / streaming

05.15 Moto2, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.15 TV8 HD, tv8.it

06.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: 2° e 3° turno singolare e 1° turno doppio (1° match alle 6.30 Arnaldi-Medvedev, Cobolli-Wawrinka, 2° match dalle 6.30 Sinner-Etcheverry, Berrettini-Rune, Musetti-Goffin, 5° match dalle 6.30 Bolelli/Vavassori-Machac/Zhang) – dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30 Sky Sport Tennis, dalle 6.30 alle 16.30 Sky Sport Arena, dalle 10.00 alle 12.30 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

07.00 MotoGP, GP Giappone: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

10.30 Tennis, WTA 1000 Pechino: finale doppio, Errani/Paolini-Chan/Kudermetova – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

12.00 Motocross delle Nazioni, Finale B – mxgp-tv.com

12.05 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Sassuolo – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

12.10 Ciclismo, Parigi-Tours, Chartres – Tours (213.8 km) – 15.00 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 15.30 Rai Play Sport 1

12.30 Ciclismo, Coppa Agostoni, Lissone – Lissone (166.7 km) – 15.15 Rai Sport HD, Rai Play, 15.00 discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Juventus-Cagliari – DAZN, DAZN 1

13.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: finale singolare, Gauff-Muchova – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

14.00 Vela, America’s Cup femminile: Qualification Series, Gruppo B (4 regate di flotta) – Sky Sport America’s Cup, Sky Go, NOW, canale YouTube America’s Cup

14.10 Motocross delle Nazioni, Gara 1 (MXGP & MX2) – Rai Sport HD, mxgp-tv.com, Rai Play e discovery+, dalle 14.30 anche Eurosport 2 HD

14.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Milan – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Lazio-Empoli – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Parma – DAZN, DAZN 2

15.20 Volley, SuperLega: Milano-Civitanova – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV

15.40 Motocross delle Nazioni, Gara 2 (MX2 & Open) – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 2 e discovery+

16.30 Volley femminile, Serie A1 : Pinerolo-Milano – DAZN, VBTV

16.40 Basket, Serie A: Varese-Tortona – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+

17.00 Volley, SuperLega: Padova-Perugia – DAZN, VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Trento-Taranto – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Firenze-Vallefoglia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Perugia-Bergamo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Roma-Talmassons – VBTV

17.00 Calcio a 5, Mondiali: finalissima, Brasile-Argentina – Rai Play Sport 2

17.08 Motocross delle Nazioni, Gara 3 (Open & MXGP) – Rai Sport HD, mxgp-tv.com, Rai Play e discovery+

17.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Faenza – flima.tv

17.30 Volley femminile, Serie A1 : Chieri-Novara – DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Monza-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Serie A: Napoli-Trieste – DAZN

18.00 Basket, Serie A: Scafati-Brescia – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Grottazzolina – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Conegliano-Busto Arsizio – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.15 Basket, Serie A: Milano-Sassari – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Cremona-Reggio Emilia – DAZN

19.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sesto San Giovanni – flima.tv

19.00 Volley, SuperLega: Verona-Cisterna – DAZN, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna Pistoia – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Milan – DAZN, DAZN 1

