Dove vedere la Coppa Bernocchi 2024 in tv: orari, programma, streaming

Il Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada prosegue lunedì 7 ottobre con la seconda delle tre prove previste, ovvero la 105ma Coppa Bernocchi, gara di categoria 1.Pro, con partenza ed arrivo a Legnano, per un totale di 174.34 km.

La partenza ufficiosa avverrà alle 12.20, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.30, infine l’arrivo è previsto tra le 16.03 e le 16.39. Il primo traguardo volante sarà situato a Parabiago, seguito da quelli posti a Nerviano, San Vittore Olona e Cerro Maggiore.

La corsa passerà in Valle Olona, dove si affronterà il “Piccolo Stelvio“, della lunghezza complessiva di 1,685 km, con un dislivello di 120 metri e pendenza media del 7,1% (ma con punte del 14%), con il Gran Premio della Montagna posto sul tratto più duro della rampa denominata “Caramamma“.

Si completeranno 7 giri di un circuito di 17 km in valle, per poi fare ritorno verso Legnano: il percorso, di 174,34 km, presenta un dislivello totale di 1888 metri e si concluderà in viale Pietro Toselli, con l’arrivo fissato nei pressi del Castello di Legnano.

La diretta tv della seconda gara del Trittico Lombardo 2024, la Coppa Bernocchi, sarà assicurata dalle 15.00 su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.00 a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione.

CALENDARIO COPPA BERNOCCHI 2024

Lunedì 7 ottobre 2024

12.30 Coppa Bernocchi, Legnano – Legnano (174.34 km) – Diretta tv dalle 15.00 su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA BERNOCCHI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.00 su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: dalle 15.00 su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.