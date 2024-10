LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Philipsen e Pedersen i più attesi

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours, gara ciclistica annoverata tra le classiche d’autunno arrivata alla sua 118esima edizione.

214 km che si svilupperanno principalmente su terreno pianeggiante. La competizione, che partirà da Chartres (come avviene dal 2018 a questa parte), attraverserà in seguito Bonneval, Cloyes-Sur-Le-Loir, Vendome, Cangey e alcune cote (tra cui la Côte de la Vallée du Vau e la Côte de Rochecorbon) prima di gettarsi nel cuore di Tours.

Due favoriti su tutti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. Il belga, classe ’98, arriva fresco fresco da una vittoria in volata alla Sparkassen Münsterland Giro del 3 ottobre e quest’anno è riuscito a mettere il proprio sigillo in 3 tappe del Tour de France, nella classifica a punti del Renewi Tour, del Baloise Belgium Tour e un 2° posto nella Parigi-Roubaix. Il 28enne danese Mads Pedersen, invece, ha avuto una stagione più corta ma non per questo meno ricca di risultati: sua la classifica generale e a punti del Etoile de Bessèges – Tour du Gard; vincitore della generale al Tour de la Provence; primo alla Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME; vincitore del Lidl Deutschland Tour.

A darsi battaglia tra i vigneti della campagna francese ci saranno però anche Arnaud Démare, Arnaud De Lie e il campione in carica Riley Sheehan. Il primo è riuscito ad imporsi nella Parigi-Tours ben due volte nelle ultime 3 edizioni, nel 2021 e nel 2022, staccando rispettivamente il connazionale Franck Bonnamour e il belga Edward Theuns mentre il secondo ha vinto appena 5 giorni fa la Binche-Gimay-Binche superando proprio Philipsen all’arrivo. Sheehan, invece, che ha vinto qui lo scorso anno da “stagista”, ha nel mirino una doppietta che avrebbe dell’incredibile.

Tra gli azzurri troveremo Edoardo Affini (Team Visma – Lease a bike), Jonathan Milan (Lidl-Trek), Luca Mozzato (Arkea B&B Hotels), Matteo Trentin e Juan David Sierra (Tudor Pro Cycling Team), Luca Giaimi (UAE Team Emirates), Alessandro Romele (Astana Qazaqstan Team), Giacomo Nizzolo e Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team).

L’ultimo italiano a vincere questa competizione è stato Matteo Trentin nel 2017 e nel 2015, rispettivamente in casa Quick-Step e prima sotto l’egida Etixx-Quick Step.

L'appuntamento è fissato per oggi alle 12:00.