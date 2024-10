LIVE Musetti-Goffin, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il veterano belga non va sottovalutato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Goffin, partita valida per il secondo turno dell’ATP di Shanghai 2024 di tennis.

Il numero 18 del mondo parte da favorito ma il belga è un avversario ostico. I precedenti, solamente 3, sono tutti a favore dell’azzurro. La prima volta Lorenzo Muretti sconfisse Goffin durante il 1° turno del Roland Garros 2021, la seconda durante il 1° turno degli US Open 2022. L’ultima, invece, pochi mesi fa al Challenger di Torino quando il toscano si impose per 6-4 6-3 al secondo turno.

Lorenzo Musetti ha all’attivo due titoli in carriera: l’ATP 250 di Napoli e l’ATP 500 di Amburgo, entrambi vinti nel 2022. Per Goffin, invece, il palmares conta 6 titoli: Austrian Open Kitzbühel nel 2014; Moselle Open nel 2014; Shenzhen Open nel 2017; Japan Open Tennis Championships nel 2017; Open Sud de France nel 2021; Grand Prix Hassan II nel 2022.

In palio il terzo turno dove il vincitore andrà a sfidare uno tra lo statunitense Giron e il russo Khachanov.

L’italiano è in cerca di conferme dopo la sortita, sempre in Cina, a Pechino nel ATP 500 della capitale. Una settimana fa, infatti, è dovuto uscire agli ottavi di finale contro Bu, impostosi per 6-2 6-4, con qualche problemino all’avambraccio destro. Tutto, in realtà, già risolto. Il numero 18 del mondo è sceso in campo qualche giorno dopo per la sfida di doppio con Cobolli sempre nel China Open di Pechino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Goffin, partita valida per il secondo turno dell’ATP di Shanghai 2024 di tennis. Aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Il match sarà il 4° a partire dalle 6:30 di sabato 5 ottobre. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Francisco Cerundolo, a seguire la sfida tra il belga Zizou Bergs e il bulgaro Grigor Dimitrov, poi l’incrocio tra Matteo Berrettini e il danese Holger Rune, a quel punto toccherà al toscano, verosimilmente nel pomeriggio italiano.