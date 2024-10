LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: si parte a Lissone, c’è il Colle Brianza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2024. La settantasettesima edizione della Coppa Agostini inizierà da Lissone e si svolgerà lungo un percorso di 166.7 chilometri ed un dislivello totale di circa 3000 metri.

Dopo circa 20 chilometri i corridori entreranno in un circuito di 28 km da percorrere quattro volte. In questo circuito i corridori affronteranno, nell’ordine, la salita di Sirtori (1.5 km al 5.4% di pendenza media), il Colle Brianza (3.7 km al 6.3%) ed il Lissolo (2 km al 6.6% con un tratto oltre l’8%). Dopo l’ultima ascesa del Lissolo si uscirà dal circuito per involarsi verso il traguardo posto a Lissone.

Tanti i corridori di livello al via di quest’edizione: il principale favorito è l’elvetico Marc Hirschi (UAE Team Emirates), ma non mancano gli avversari come Alex Aranburu (Movistar Team) e Simon Yates (Team Jayco AlUla). Al via di quest’edizione anche il vincitore dello scorso anno Davide Formolo: l’azzurro partirà con i gradi del gregario per Aranburu ma potrebbe avere spazio per cercare un bis.

La settantasettesima edizione della Coppa Agostoni inizierà da Lissone alle 12.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere assolutamente nulla. Buon divertimento!