LIVE Berrettini-Rune, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: precedenti da ribaltare contro il giovane danese

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Holger Rune, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di Shanghai 2024. Sfida di alto livello per l’italiano che affronterà il giovane danese, numero 14 della classifica mondiale. L’azzurro è alla ricerca di risposte importanti dopo l’infortunio rimediato a Tokyo.

Nel torneo nipponico Berrettini ha alzato bandiera bianca dopo aver vinto il primo set contro Arthur Fils. A sorpresa l’azzurro ha scelto di non ritirarsi dal torneo di Shanghai dove ha esordito contro Christopher O’Connell. Nonostante la vittoria per 7-6, 7-6 l’italiano non ha convinto pienamente, lasciando qualche perplessità ai propri sostenitori.

A Tokyo Rune ha raggiunto una buona semifinale arrendendosi per 7-6, 7-6 a Fils. Nonostante il buon risultato ottenuto in Giappone il danese non è reduce da un buon periodo: il classe 2003 è stato sconfitto al primo turno sia agli US Open che nell’ATP 250 di Hangzhou.

Tra Berrettini e Rune c’è un precedente molto fresco: lo scorso agosto in quel di Cincinnati il danese ha avuto la meglio dell’italiano per 2-6, 6-1, 6-4. Prima di allora i due giocatori si erano affrontati ad Acapulco (ritiro di Berrettini dopo un set) e ad Indian Wells (vittoria dell’italiano).

L’incontro tra Berrettini e Rune è il terzo in programma sul Grandstand 2. La giornata inizierà alle 6.30 con Shevchenko-Cerundolo, partita seguita da Bergs-Dimitrov. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Rune, incontro di 2° turno dell’ATP 1000 di Shanghai, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!