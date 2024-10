LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia e la mina vagante Acosta, incognita pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il GP Giappone in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Motegi assisteremo a una gara molto tirata e importante in chiave iridata, mancando cinque round al termine del campionato. Un tracciato “Stop&Go” quello nipponico che richiederà grande incisività in frenata e in ingresso di curva.

Francesco Bagnaia sarà in prima fila e scatterà dalla seconda piazzola. Pecco, a segno nella Sprint Race, ha voglia di replicare per ottenere il bottino pieno nella tappa giapponese. Ne ha facoltà il piemontese, consistente sul passo gara e con le carte in regola per salire sul podio più alto. Bagnaia, però, dovrà prestare particolare attenzione allo spagnolo Pedro Acosta.

Il rookie della categoria sarà in pole-position e vorrà replicare quanto fatto vedere nel corso della Sprint, prima della sua caduta che l’ha tolto dai giochi. Il ritmo dell’iberico della GasGas era molto veloce, pertanto potrebbe avere l’occasione di rifarsi, nella consapevolezza di essere dotato del mezzo adatto. Il campione del mondo, da questo punto di vista, ragionerà anche sulla base del fatto che il leader del campionato, Jorge Martin, sarà in undicesima casella. Ci sarà poi l’incognita pioggia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara inizierà a partire dalle ore 07.00 italiane. Buon divertimento!