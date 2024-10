LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: l’Italia ci prova per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del Motocross delle Nazioni, l’Italia sogna il podio.

La Spagna ha conquistato la sua prima storica pole position al Motocross delle Nazioni 2024. Le tre gare di qualificazione del sabato a Matterley Basin hanno confermato un pronostico molto incerto per il Chamberlain Trophy. Grazie alle ottime prestazioni di Jorge Prado e Rubén Fernández, la squadra iberica partirà dalle posizioni migliori nelle manche di domenica.

Subito dietro la Spagna si sono piazzate Francia e Australia, ma il risultato non racconta tutta la storia, specialmente per quanto riguarda i “Bleus”. La classifica finale del sabato è stata stilata sulla base dei due migliori risultati di ciascun team. Tuttavia, se fossero stati considerati tutti e tre i piazzamenti, la Francia avrebbe distanziato nettamente gli avversari, confermando il ruolo di favorita per la difesa del titolo e la conquista del trofeo.

Ottavo un grande Alberto Forato (Italia), che ha trovato anche un ottimo spunto alla partenza. Imbattutosi in avversari più quotati e in condizione, il pilota del team Standing Construct Honda non ha preso rischi oltre i limiti e non ha affrontato i profondi canali venutisi a creare in pista ottenendo un risultato di tutto rispetto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta del Motocross delle Nazioni: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Ore: 14:10 MXGP & MX2 (MXoN Race 1), 15:40 MX2 & Open (MXoN Race 2), 17:08 Open & MXGP (MXoN Race 3). Buon divertimento!