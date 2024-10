Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2024: risultati e classifica qualifiche

Sono andate in archivio le qualifiche del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Motegi i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata in griglia di partenza sia per la Sprint Race (ore 08.00 italiane) di oggi che per il GP di domani.

Era interessante comprendere se Francesco Bagnaia sarebbe riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere sul passo gara anche nel time-attack. Pecco nel day-1 aveva convinto assai nella simulazione del long run, mentre sul giro secco aveva palesato delle difficoltà. Avere uno start nella prima fila era determinante per riuscire a imporre il proprio ritmo, specie su un tracciato su cui non è semplice sorpassare.

Una p.1 in cui Jorge Martin era il candidato più qualificato per quanto fatto vedere in termini di continuità. La consistenza dello spagnolo è ormai un marchio di fabbrica in questa stagione e la sua capacità di essere esplosivo al tempo stesso era temere in vista del time-attack. C’era curiosità anche su eventuali inserimenti da parte di Marc Marquez e di Enea Bastianini.

Grossa incognita, poi, era il meteo. Era attesa tanta pioggia per tutta la giornata, tale da andare a influenzare non poco il day-2 del week end a Motegi.

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTOGP 2024

Q1:

1. 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1:43.746

2. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:44.005

3. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1:44.122

4. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:44.193

5. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1:44.202

6. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1:44.302

7. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:44.498

8. 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:44.547

9. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:44.552

10. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1:44.648

11. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1:44.886

12. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1:45.422

13. 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1:45.594