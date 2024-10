MotoGP, Bagnaia fa doppietta a Motegi. Martin rimonta: da 11° a 2°. Niente podio per Bastianini

Francesco Bagnaia bissa il successo di ieri nella Sprint e completa un weekend perfetto a Motegi vincendo il Gran Premio del Giappone 2024, sedicesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Quarta doppietta dell’anno per Pecco, che torna sul gradino più alto del podio dopo un digiuno di cinque gare e raggiunge quota 26 affermazioni in carriera nella classe regina (36 complessive nel Motomondiale).

Il piemontese del team ufficiale Ducati, all’ottavo sigillo della stagione, ha costruito gran parte della sua vittoria di oggi in partenza, prendendo subito la testa della corsa in curva 2 con un ottimo start (superando il pole-man Pedro Acosta, poi caduto nelle battute iniziali) e conservandola fino alla bandiera a scacchi con un ritmo solido ed una gestione impeccabile delle gomme.

Bottino pieno dunque tra sabato e domenica per Bagnaia, che ha fatto il massimo non riuscendo però a colmare totalmente il divario che lo separava dal leader iridato Jorge Martin. Lo spagnolo del Team Pramac, solo 11° in qualifica a causa di una scivolata, ha limitato i danni arrivando quarto nella Sprint e risalendo addirittura fino al secondo posto in gara con un primo giro mostruoso (7 posizioni recuperate) ed un passo notevole.

Martinator si è avvicinato anche a 8-9 decimi da Bagnaia in alcuni frangenti, non avendo però lo spunto necessario per chiudere il buco e tentare un attacco. Podio completato in terza posizione da Marc Marquez, bravo a respingere il tentativo di rimonta di Enea Bastianini nella seconda parte del Gran Premio. Buoni piazzamenti anche per gli altri ducatisti italiani: Franco Morbidelli 5°, Marco Bezzecchi 7° e Fabio Di Giannantonio 8°.

Martin, con il secondo posto odierno in Giappone, resta al comando della generale con un margine di 10 punti su Bagnaia, 79 su Bastianini e 81 su Marquez, mentre Binder supera Acosta in quinta piazza a -209 dalla vetta.

CLASSIFICA GP GIAPPONE MOTOGP 2024

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’09.790 163.9

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 42’10.979 163.8 1.189

3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’13.612 163.7 3.822

4 13 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’14.148 163.6 4.358

5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 42’27.730 162.8 17.940

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’28.292 162.7 18.502

7 9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42’29.161 162.7 19.371

8 8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42’29.989 162.6 20.199

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 42’40.232 162.0 30.442

10 6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’40.974 161.9 31.184

11 5 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42’41.357 161.9 31.567

12 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’42.089 161.9 32.299

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 42’42.793 161.8 33.003

14 2 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 42’45.764 161.6 35.974

15 1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 42’49.111 161.4 39.321

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’50.629 161.3 40.839

17 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 43’09.337 160.1 59.547

Non classificati

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 23’15.798 148.5 12 laps

12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’33.809 161.9 13 laps

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 10’46.773 160.3 18 laps

32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’58.511 145.8 23 laps

73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA