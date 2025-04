MotoGP, Marc Marquez succede a se stesso a 11 anni di distanza. Una connessione fra 2014 e 2025?

Marc Marquez è partito dalla pole position in tutti i Gran Premi disputati sinora. L’iberico è difatti sempre stato il più veloce in qualifica, guadagnandosi la casella privilegiata in ogni appuntamento agonistico del 2025. Non si era più abituati a filotti del genere, perché si deve tornare al 2021 per trovare qualcosa di analogo.

Quattro anni orsono, Fabio Quartararo prima e Francesco Bagnaia poi, si issarono a cinque pole position di fila. Lo fecero, però, in due momenti distinti all’interno della stagione. El Diablo in primavera, fra terza e settima prova, Pecco in tarda estate e inizio autunno, ovvero tra il tredicesimo e il diciassettesimo round. Curiosamente la sequenza del francese cominciò a Portimao, stesso luogo dove terminò quella dell’italiano!

El Trueno de Cervera sta invece realizzando qualcosa di diverso, ovvero una sequenza iniziale di pole position che non si ammirava da tempo immemore. È emblematico notare come, fra il 2015 e il 2024, per ben nove volte le prime due gare abbiano avuto altrettanti poleman differenti. L’unico caso di bis fu nel 2020, quando però ci fu un double header a Jerez de la Frontera a causa dell’emergenza pandemica.

Dunque, nell’ultimo decennio, se a inizio anno cambiava il circuito, cambiava anche il poleman. Dinamica opposta al 2025, in cui MM93 sta rubando la scena agli avversari e, dato ancor più pregnante, succedendo a sé stesso. L’ultimo a monopolizzare le qualifiche in partenza era stato lui stesso nell’ormai lontano 2014!

All’epoca, un ventunenne Marquez arrivò a 6 pole position di fila prima di essere battuto dal compagno di squadra Dani Pedrosa al Montmelò. Sarà un caso che quella stagione abbia visto la supremazia più marcata di sempre del catalano, il quale sbaragliò il campo in maniera disarmante per i rivali?

Vedremo cosa accadrà a Jerez e se la sequenza di Marc proseguirà. Soprattutto, andrà monitorata la possibile connessione tra monopolio sul giro secco e dominio pressoché assoluto in gara. Finora, 2014 o 2025, c’è stata. Al lordo delle cadute, beninteso. Questa stagione è ancora (quasi) tutta da scrivere. Sarà una marcia trionfale come quella di undici anni orsono, oppure la musica cambierà?