A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Giappone 2024

Il Gran Premio di Giappone 2024 valido per il Motomondiale andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre. Sarà la trentaseiesima edizione iridata dell’evento per quanto concerne la classe regina, che ha corso per la prima volta nel Paese del Sol Levante nel 1987.

Inizialmente si gareggiava a Suzuka, abbandonata definitivamente dopo l’incidente costato alla vita a Daijiro Kato. Dal 2004 il GP nipponico si è trasferito nel più moderno autodromo di Motegi, dove già da qualche anno si disputava il cosiddetto Gran Premio del Pacifico.

Lo scorso anno, in MotoGP, vinse Jorge Martin, seppur in un Gran Premio di fatto dimezzato dalla bandiera rossa esposta a causa della pioggia. L’iberico aveva primeggiato anche nella Sprint. Le classi inferiori premiarono invece Somkiat Chantra (Moto2) e Jaume Masià (Moto3). Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Giappone in TV. Come?

GP GIAPPONE 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Motegi. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP GIAPPONE 2024

PALINSESTO DOMENICA 6 OTTOBRE

Ore 11.00, Gran Premio MOTO3, Differita

Ore 12.20, Gran Premio MOTO2, Differita

Ore 14.00, Gran Premio MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP GIAPPONE 2024

PALINSESTO DOMENICA 6 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 4.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 5.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 7.00, GRAN PREMIO MOTOGP