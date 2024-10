MotoGP, Pedro Acosta in pole a Motegi davanti a Bagnaia. Martin si stende, Marquez beffato dai track-limits

Qualifiche tra colpi di scena quelle del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Motegi, la pioggia ha disturbato all’inizio della Q2 l’agire dei centauri, che hanno dovuto fare di necessità virtù, fidandosi di quello che era il grip offerto dalla pista. Fortunatamente per loro, la presenza di Giove Pluvio è stata fugace e l’impatto sul time-attack è finito per essere marginale.

Lo spagnolo Pedro Acosta (GasGas) ha posto fine all’egemonia Ducati in termini di p.1, realizzando il miglior crono di 1:43.018 a precedere di 0.246 Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) e di 0.423 il connazionale Maverick Viñales (Aprilia) di 0.423. Difficoltà per Pecco nel trovare il grip con il posteriore all’inizio, quando le gocce di pioggia avevano disturbato. Rientrato ai box, il secondo run è stato nettamente più proficuo e la partenza dalla prima fila lo certifica.

In seconda fila troviamo, invece, Enea Bastianini (Ducati ufficiale) a 0.521, il sudafricano Brad Binder (KTM) a 0.643 e Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 0.810. Altri due centauri nostrani nella top-8, ovvero gli alfieri della squadra di Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio (settimo a 0.980) e Marco Bezzecchi (ottavo a 1.055).

Beffato Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera ha fatto valere all’inizio del time-attack le sue grandi attitudini in condizioni di umido, realizzando con margine il miglior tempo. Nel secondo tentativo, la sua pole era stata confermata dal crono di 1:42.868, ma la Direzione Gara è intervenuta perché Marc è andato a pizzicare in curva-4 la parte esterna della pista rappresentata dal verde, che ha fatto scattare la cancellazione del crono per track-limits. Pertanto, l’iberico sarà in nona casella.

VIDEO TRACK-LIMITS MARC MARQUEZ

Take a look at @marcmarquez93's costly mistake! He'll be starting from P9 after getting his time cancelled #JapaneseGP

Ancora peggio è andata a Jorge Martin, caduto in curva-9 mentre cercava di migliorare il proprio riscontro. L’anteriore l’ha tradito e la sua Ducati GP24 è finita per le terre.

VIDEO CADUTA JORGE MARTIN

HIGH DRAMA IN Q2! @88jorgemartin has gone down at T9! His session is over #JapaneseGP

Solo 11° il leader della classifica mondiale e un’occasione da sfruttare per Pecco in vista della Sprint Race delle ore 08.00 italiane e della gara domenicale.