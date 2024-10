Quando la prossima gara di MotoGP? GP Australia 2024: programma, orari, tv, streaming

La prossima gara del Motomondiale sarà il Gran Premio di Australia, previsto nel weekend del 18-20 ottobre. Ci sarà quindi una provvidenziale pausa tra l’odierno GP giapponese, il terzo di un trittico intercontinentale, e l’appuntamento nella Terra dei Canguri.

Si correrà come d’abitudine a Phillip Island, in uno degli scenari più spettacolari che possano essere proposti dal motomondiale. L’autodromo australiano, oltre a essere tra i più belli in assoluto, sorge in un contesto unico, fatto di curve a strapiombo sul mare e di una fauna talvolta invadente.

Peraltro, il tracciato australiano ha caratteristiche uniche. Molto esigente sugli pneumatici e sovente caratterizzato da gare di gruppo, sa talvolta essere molto severo nei confronti di chi osa troppo o, viceversa, è esageratamente attendista. Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Australia in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2024

VENERDÌ 18 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.00-0.35, Moto3, Prove libere

Ore 0.50-1.30, Moto2, Prove libere

Ore 1.45-2.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 4.15-4.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 5.05-5.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 6.00-7.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 19 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 23.40-0.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 0.25-0.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 20 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 2.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 3.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 5.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AUSTRALIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Australia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento down under potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.