MotoGP, doppietta Bagnaia-Bastianini nella Sprint di Motegi. Pecco guadagna punti su Martin

Francesco Bagnaia sfrutta al meglio l’ottimo risultato in qualifica e vince la Sprint del Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco si è imposto nella gara breve di Motegi per un’incollatura su Enea Bastianini e Marc Marquez, approfittando della caduta del pole-man Pedro Acosta.

Il fenomenale rookie spagnolo del team Red Bull GasGas Tech 3 è scivolato infatti a quattro giri dalla conclusione mentre era saldamente al comando della corsa, dopo aver superato e staccato Bagnaia con un ritmo impressionante. Il campione del mondo in carica si è ritrovato così tra le mani una prima posizione cruciale in ottica iridata, alla luce della pessima qualifica di Jorge Martin.

Il leader della generale, partito 11°, è riuscito però a limitare i danni trovando uno start eccezionale (in cui ha recuperato 5-6 posizioni) e arrivando al traguardo in quarta posizione. Bagnaia ha preceduto di 181 millesimi Bastianini e di 349 millesimi Marquez, in un finale al cardiopalma che ha visto rallentare vistosamente il piemontese nell’ultimo giro facendo così riavvicinare pericolosamente i due inseguitori.

Il ricongiungimento si è materializzato però troppo tardi per consentire a “Bestia” di provare un attacco, con Bagnaia che ha potuto festeggiare così un successo prezioso nella sua rincorsa mondiale su Martin, distante adesso 15 punti in vista del Gran Premio di domani. Buoni piazzamenti in casa Italia anche per Franco Morbidelli 5° e Fabio Di Giannantonio 6°, mentre è rimasto fuori dalla zona punti Marco Bezzecchi, 10°.

CLASSIFICA SPRINT GP GIAPPONE MOTOGP 2024

1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’01.074 164.4

2 9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’01.255 164.4 0.181

3 7 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’01.423 164.4 0.349

4 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 21’03.572 164.1 2.498

5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 21’05.400 163.9 4.326

6 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21’05.520 163.8 4.446

7 3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’12.518 162.9 11.444

8 2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 21’12.949 162.9 11.875

9 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 21’13.021 162.9 11.947

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21’13.373 162.8 12.299

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 21’15.633 162.5 14.559

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 21’15.719 162.5 14.645

13 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 21’16.960 162.4 15.886

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 21’17.244 162.3 16.170

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 21’21.596 161.8 20.522

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 21’25.489 161.3 24.415

17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 21’26.556 161.2 25.482

18 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 21’33.694 160.3 32.620

Non classificati

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’06.209 157.6 1 lap

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 15’56.850 162.5 3 laps

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 13’59.465 164.7 4 laps

30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 7’11.845 160.0 8 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 3’34.988 160.7 10 laps