MotoGP, la Spagna festeggerà la vittoria numero 200 proprio nel GP di casa?

Chissà che gli astri non si allineino domenica 27 aprile, giorno del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Il Paese iberico potrebbe difatti raggiungere una significativa pietra miliare proprio nell’appuntamento di casa anche dal punto di vista istituzionale (le altre corse sono intitolate e organizzate da Catalogna, Aragona e Valencia; qui si parla invece della nazione tout-court).

La vittoria di Marc Marquez nel Gran Premio del Qatar è difatti stata la 199ma nella storia della top-class. La prossima sarà, pertanto, la numero 200. Chiaramente, se El Trueno de Cervera (piuttosto che qualche suo connazionale) dovesse imporsi nei giorni venturi sul tracciato andaluso, si andrebbe a concretizzare un tempismo perfetto nei tempi e nei modi.

Proprio Marquez è il pilota spagnolo più vincente in assoluto (65 affermazioni), seguito da Jorge Lorenzo (47), Dani Pedrosa (31) e Alex Crivillé (15). Quest’ultimo fu il primo iberico a imporsi nella classe regina. Non se lo ricorda nessuno, perché vinse ad Assen nel 1992, in un momento in cui il Motomondiale era sotto shock per quanto accaduto a Mick Doohan in prova (l’australiano rischiava l’amputazione di una gamba). Altri nove uomini, oltre ai quattro già citati, hanno inoltre fatto suonare la Marcha Real.

L’Italia, con i suoi 290 successi, resta saldamente al comando della graduatoria per nazioni, ma Stati Uniti (154), Gran Bretagna (141) e Australia (128) sono state progressivamente volate via dalla Spagna. Il nostro Paese subirà la stessa sorte in un futuro più o meno lontano? Chi vivrà, vedrà. È proprio il caso di dirlo! Nel frattempo, si attende di capire chi e come sarà lo spagnolo a regalare il doppio centone a quello che è diventato il Paese egemone del Motomondiale.