MotoGP, Bagnaia brucia Martin per 5 millesimi nel warm-up di Motegi. Bene anche Bastianini

Va in archivio con il miglior tempo di Francesco Bagnaia il warm-up mattutino in preparazione del Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco è stato il più veloce sull’asciutto negli ultimi dieci minuti di collaudi in vista della gara sul circuito di Motegi.

Il campione del mondo in carica, montando come tutti gli altri big una gomma hard usata all’anteriore (nel suo caso di 8 giri) ed una media nuova al posteriore, ha fermato il cronometro in 1’44″359 al terzo giro lanciato di un ottimo run che lo ha visto stabilizzarsi successivamente in 1’44″4/1’44″5 anche nelle ultime tornate della sessione.

Un ritmo praticamente identico a quello del leader iridato Jorge Martin, che ha stampato la seconda miglior prestazione assoluta del warm-up a soli 5 millesimi dal tempo di Bagnaia realizzando inoltre altri passaggi competitivi in 1’44″5/1’44″6. Buoni segnali anche per Enea Bastianini, terzo a 101 millesimi dal compagno di squadra del team factory Ducati.

Egemonia Rossa (7 moto nelle prime 8 posizioni per la casa di Borgo Panigale) interrotta solamente dalla KTM del pole-man Pedro Acosta, con il fenomenale rookie spagnolo del team Red Bull GasGas Tech 3 capace di inserirsi in quarta piazza a 155 millesimi subito davanti al connazionale Marc Marquez, quinto a 258 millesimi dalla vetta. Alle spalle di MM93 troviamo in classifica ben tre azzurri: Franco Morbidelli 6° a 0.322, Marco Bezzecchi 7° a 0.420 e Fabio Di Giannantonio 8° a 0.607.

CLASSIFICA WARM-UP GP GIAPPONE MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.359 4 6 315.7

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’44.364 5 6 0.005 0.005 314.8

3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.460 6 6 0.101 0.096 313.0

4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’44.514 6 6 0.155 0.054 318.5

5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.617 4 6 0.258 0.103 313.0

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’44.681 4 6 0.322 0.064 314.8

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’44.779 6 6 0.420 0.098 314.8

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’44.966 6 6 0.607 0.187 313.0

9 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’45.025 5 6 0.666 0.059 312.1

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’45.106 4 6 0.747 0.081 309.4

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.131 4 6 0.772 0.025 306.8

12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.132 4 6 0.773 0.001 310.3

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’45.206 4 6 0.847 0.074 309.4

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.213 6 6 0.854 0.007 313.0

15 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.217 3 6 0.858 0.004 312.1

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.229 5 6 0.870 0.012 312.1

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.236 5 6 0.877 0.007 315.7

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.575 3 6 1.216 0.339 312.1

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’45.653 4 6 1.294 0.078 313.0

20 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’45.720 5 6 1.361 0.067 312.1

21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.824 5 6 1.465 0.104 310.3

22 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’46.173 3 6 1.814 0.349 313.0

23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 2’04.929 3 3 20.57018.756 303.3