Sport in tv oggi (martedì 9 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 9 luglio: in programma il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro d’Italia Women, e molto altro.

A Wimbledon, in casa Italia, per i quarti di finale di singolare giocheranno Jannik Sinner e Jasmine Paolini. In doppio misto, invece, prosegue il primo turno per la coppia composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, chiamata poi, in caso di vittoria, a giocare anche il match degli ottavi di finale.

Per il World Athletics Continental Tour di livello Gold di atletica leggera, al Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix, in programma al Bregyó Athletic Center di Székesfehérvár, in Ungheria, saranno in gara cinque italiani.

Le gare inizieranno dalle 14.00, ma in casa azzurra vedremo all’opera dalle 17.00 Leonardo Fabbri nel lancio del peso. Attesa anche per Gianmarco Tamberi e Manuel Lando alle 17.10 nel salto in alto, per Mattia Furlani alle 17.30 nel salto in lungo, e per Eleonora Curtabbi nei 3000 siepi femminili alle 18.10.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 9 luglio

03.55 Ciclismo, Tour of Qinghai Lake: 3a tappa, Huzhu – Guide (202.4 km) – 07.00 Bike Channel

10.00 Rugby femminile, Summer Series U20: Italia-Irlanda – YouTube Federazione Italiana Rugby

10.15 Pentathlon moderno, Europei Budapest: qualificazioni femminili – Nessuna copertura tv / streaming

11.20 Ciclismo femminile, Giro d’Italia Women: 3a tappa, Sabbioneta – Toano (113 km) – 12.50 discovery+, 12.40 Rai Sport HD, Rai Play poi 14.00 Rai 2 HD, Rai Play

12.00 Tennis, Wimbledon: quarti di finale singolari e primo e secondo turno doppio misto (1° match dalle ore 14.30 Sinner-Medvedev, 2° match dalle ore 14.30 Paolini-Navarro, 1° match dalle ore 14.00 Sun-Vekic, 2° match dalle ore 14.00 Alcaraz-Paul, 3° match dalle ore 12.00 prosecuzione Withrow/Sutjiadi-Vavassori/Errani, poi in caso di vittoria campo da definire non prima delle ore 15.30 Lammons/Shibahara-Vavassori/Errani) – Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Uno dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 21.00, Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 19.30, Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00

13.25 Ciclismo, Tour de France: 10a tappa, Orléans – Saint Amand Montrond (187.3 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 14.45 Rai 2 HD, Rai Play

14.00 Atletica, Continental Tour Gold Szekesfehervar – 17.30 Sky Sport Max, Sky Go, NOW

15.30 Pallanuoto femminile, Torneo di Rotterdam: Italia-Australia – Nessuna copertura tv / streaming

16.30 Rugby, Coppa del Mondo U20: Italia-Georgia – RugbyPassTV

17.00 Basket femminile, Europei Under 20: 3a giornata, Italia-Polonia – YouTube FIBA The Basketball Channel

19.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Serbia – Rai Sport HD, Rai Play

21.00 Calcio, Europei: semifinale, Spagna-Francia – Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 9 luglio

10:00 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Sprint2u con Giada Carmassi: specialista 60 e 100 ostacoli. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:40 Basket2u: Italia, Parigi non c’è più. Conducono: Michele Cassano e Federico Rossini.