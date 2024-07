LIVE Alcaraz-Paul, Wimbledon 2024 in DIRETTA: i precedenti non lasciano tranquillo lo spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale di Wimbledon 2024 tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul.

Manca una sola partita alla fatidica semifinale tra l’iberico e Jannik Sinner, per renderla effettiva servirà che l’altoatesino rispetti il pronostico che lo vede largamente favorito contro il russo Daniil Medvedev. Servirà inoltre che il giustiziere dell’azzurro nella semifinale del Roland Garros superi un avversario che gli ha sempre dato grattacapi nei 4 precedenti (2-2). Tommy Paul viene dalla vittoria nell’ATP 500 del Queen’s, torneo che ha sancito il suo ingresso nel club degli erbivori. I quarti di finale qui raggiunti hanno poi confermato il suo status di giocatore molto pericoloso sull’erba.

Alcaraz non ha convinto fino in fondo nell’avvicinamento a questa partita. Ha infatti rischiato di uscire al 3T contro Frances Tiafoe, rimontando uno svantaggio di 2 set a 1 e chiudendo per 6-2 a parziale decisivo. Dopodiché, la vittoria in 4 set su Ugo Humbert, che lo ha trascinato al quarto e poi ha “rischiato” di portare la sfida al quinto. L’iberico si sa, carbura cammin facendo, quest’oggi c’è Tommy Paul che, nei 4 precedenti, gli ha sempre tolto almeno un set (quando non ha vinto) ad eccezione del 6-4 6-4 di Miami 2023.

Si gioca dopo il quarto di finale donne tra Lulu Sun e Donna Vekic dalle 14:00.