Monaco: “Ho ancora delle perplessità su Cobolli. Alcaraz farebbe bene a non dire alcune cose”

Guido Monaco, voce tecnica di Eurosport, si è pronunciato sui temi d’attualità tennistica nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dall’analisi delle vittorie di Luciano Darderi a Marrakech e di Flavio Cobolli e Bucarest, che hanno permesso all’intero movimento di festeggiare a livello ATP i titoli n.100 e n.101.

“Ci sono similitudini tra Cobolli e Darderi, tempi di esplosione e caratteristiche in qualche modo. Si esprimono meglio sulla terra, però le difficoltà erano diverse. Cobolli ha affrontato troppi impegni e si è creata un’aura da top-player che non mi piaceva. Visto il periodo vissuto, quello che ha fatto Flavio è ancora più sorprendente, dal momento che Darderi aveva comunque fatto una finale a Napoli prima di Marrakech. Battere Baez non è cosa da poco, ma anche il modo in cui l’ha fatto: sei match-point non sfruttati e affrontando con personalità il decimo game, giocandolo in maniera strepitosa. Nella battaglia Cobolli è uno di quelli che non trema, poi sul peso di palla e altre cose io ho ancora delle perplessità. Darderi, invece, ha un dritto che fa la differenza, li prende a pallate. Ne avevano bisogno e quindi adesso possono giocare alla grande con meno preoccupazioni in classifica. Abbiamo due giocatori che sulla terra sono molto competitivi, peccato per la sconfitta inopinata di Matteo Arnadi contro Richard Gasquet a Montecarlo“, ha dichiarato Monaco.

Approfondendo il ko di Arnaldi, il commentatore tecnico di Eurosport ha precisato: “Ha giocato contro Gasquet, ancora abbastanza competitivo, con poco senso perché per vincere la devi mettere sul fisico. Non puoi fare un game tirando pallate, senza prendere il campo, e perderlo in un minuto. La gestione tattica è tutta sbagliata, che lo porta a rischiare troppo. Fare 50 errori non forzati sono tanti. Magari c’era tensione per il torneo di casa, ma è un giocatore navigato“.

Come detto vittorie dalla valenza storica quelle di Cobolli e di Darderi, che Monaco ha analizzato: “Di questi 101 titoli nell’Era Open, ne hanno vinti 50 dal 1969 al 2013 e 51 dal 2013 a oggi, il che è impressionante per la crescita del tennis italiano. Chiaramente c’è l’effetto Sinner, però sono tanti complessivamente. Poi bisogna ragionare per categorie, perché chiaramente c’è differenza di importante tra le varie vittorie nei singoli eventi“.

Monaco si è poi soffermato su Carlos Alcaraz e le sue ambizioni: “Io penso che la motivazione, intesa come ossessiva ricerca della vittoria come Sinner, può darsi che non ce l’abbia. Ma mai lo devi andare a dire davanti a un microfono. Anche la storia se mi diverto ecc, meglio rimanere sul vago. L’altro giorno Jannik non hanno detto niente, ma poi ci hanno ricamato sopra sulla parola fragile, però lui di base è rimasto vago. Invece nel clan di Alcaraz si tende sempre a tirar fuori delle argomentazioni che mi lasciano perplesso“.

E poi c’è anche un problema tecnico per lo spagnolo: “Lui sta giocando male, sente meno i colpi, probabilmente perché ha perso un po’ di fiducia. Il dritto è abbastanza particolare, con questo busto che si allontana dalla palla. Ha un tennis difficile, non è percentuale e non potrà mai esserlo. Poi ha tantissime soluzioni, fisicamente è molto forte, ma non ha un servizio dominante che lo può aiutare“.

A conclusione, sull’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner, sulla vicenda” Clostebol”: “Sinceramente è stata un’intervista che desta perplessità. Praticamente, Naldi ne esce come un dilettante. Alla fine, lui ha voluto ribadire di non essere stato superficiale e il fatto di essere rientrato quasi subito nel giro (attuale preparatore di Matteo Berrettini, ndr.), è da sottolineare. Nei fatti, a pagarne le conseguenze di questa vicenda è stata il ‘datore di lavoro’, costretto a giocare un anno con questa spada di Damocle sulla testa e poi a essere sanzionato“.