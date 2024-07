LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte con una frazione per velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Tour de France 2024! La corsa riprende dopo il giorno di pausa con una frazione dedicata completamente alle ruote veloci.

Si parte da Orléans e si arriva a Saint-Amand-Montrond, 187 chilometri abbastanza piatti, con un arrivo in volata praticamente scontata. La miglior tappa sicuramente per risalire in bici e ricominciare il Tour dopo il giorno di riposo. Non ci sono GPM e solo qualche leggerissimo saliscendi. Le squadre dei velocisti controlleranno la corsa per poi scatenarsi negli ultimi trenta chilometri con la consueta lotta per le posizioni. A Saint-Amand-Montrond sarà poi sfida tra ruote veloci

Biniam Girmay va a caccia del tris e vuole dimostrare di essere ancora una volta il velocista più forte di questo Tour. Una nuova vittoria permetterebbe probabilmente all’eritreo di ipotecare la maglia verde. Jasper Philipsen, però, vuole vendicare le sconfitte subite e va a caccia della prima vittoria. Fari puntati anche sul belga Arnaud De Lie e soprattutto su Mark Cavendish, che vuole portare il suo record a 36 successi.

La partenza della seconda tappa del Tour de France 2024 comincerà alle 13.25, la nostra DIRETTA LIVE partirà dalle 13.10 per non farvi perdere nemmeno una pedalata: buon divertimento, vi aspettiamo!