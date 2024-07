LIVE Spagna-Francia, Europei calcio 2024 in DIRETTA: semifinale o finale anticipata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Francia, prima semifinale degli Europei 2024 di calcio. Al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena la partita più attesa dell’intera manifestazione continentale, una sfida che può tranquillamente essere considerata come la finale anticipata. Fischio d’inizio alle 21.00.

La Spagna è la squadra fin qui migliore di questo Europeo. Gioco fluido, dinamico, propositivo ed efficacie: il CT De La Fuente ha costruito una macchina perfetta che sa esaltare le caratteristiche di tutti i propri giocatori. Un percorso quasi netto quello degli iberici, che hanno vinto e convinto in tutte e tre le partite del girone, compreso il dominio incontrastato contro l’Italia. Agli ottavi gli spagnoli, dopo essere stati sotto, hanno dilagato contro la Georgia, mentre ai quarti c’è stato il capolavoro contro i padroni di casa della Germania. Un gol di Merino al 119° minuto ha evitato i supplementari, facendo rivivere ai tedeschi lo stesso incubo passato nel 2006 con il gol di Grosso al Mondiale casalingo allo stesso minuto. Spagna che dovrà fare a meno dell’infortunato Pedri, ma Dani Olmo ha dimostrato di non essere una riserva. Sarà al centro dell’attacco Alvaro Morata, con ai lati le due giovani frecce: Lamine Yamal e Nico Williams.

La Francia, sulla carta, ha la rosa più forte dell’intero campo partenti, ma è arrivata al penultimo atto in maniera quasi miracolosa. I Galletti infatti non hanno ancora segnato un gol su azione, ma hanno passato i turni a botte di pareggi o vittorie per autogol. E’ iniziato così contro l’Austria nei gironi, poi lo 0-0 con la Polonia e l’1-1 con la Polonia con un rigore per parte. Agli ottavi Belgio battuto con un autogol negli ultimi minuti dei tempi regolamentari, mentre ai quarti Portogallo spedito a casa dopo la lotteria dei calci di rigore e uno spento 0-0 nei 120 minuti. Una squadra con qualità eccezionali, che però non riesce a trovare la via del gol. A centrocampo dovrebbe tornare Rabiot, anche se il terzetto Kante-Camavinga-Tchouaméni ha convinto. Davanti il dubbio principale riguarda Kylian Mbappé, stella assoluta dei transalpini ma completamente fuori forma, alle prese anche con un naso rotto e una convivenza con la maschere tutt’altro che banale.

Partita: Spagna-Francia

Evento: semifinale Europei 2024, ‘Signal Iduna Park’ – Dortmund

Data: 9/07/2024

Ore: 21.00

PROBABILI FORMAZIONI Spagna-Francia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Yamal, Morata, Williams. CT. De la Fuente.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. CT. Deschamps.

