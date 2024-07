LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita, Longo Borghini cerca il bis

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2024, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Le atlete si apprestano ad affrontare la prima dura frazione dell’edizione numero 35 della corsa rosa. Con il primo arrivo in salita, la battaglia per la maglia rosa si farà sempre più intensa, e l’attesa per vivere la tappa odierna cresce minuto dopo minuto.

La frazione odierna inizierà da Sabbioneta, nel mantovano, e si chiuderà in Emilia-Romagna nella località di Toano, per una lunghezza totale di 113 km. Per i primi cento chilometri, il tracciato sarà totalmente pianeggiante, ma proprio verso la fine della tappa si andrà all’insù in direzione del traguardo posto a Toano. Il GPM di seconda categoria finale sarà il teatro dove le atlete daranno spettacolo per provare a strappare il successo di tappa.

Dopo aver visto trionfare Chiara Consonni nella volata di Volta Mantovana, ovviamente quest’oggi l’occasione sarà ghiotta per le scalatrici. Le big di classifica saranno le principali favorite per la tappa odierna. Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) indosserà nuovamente la maglia rosa: la piemontese si giocherà la vittoria quest’oggi con le rivali più papabili per la vetta della generale, Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL). Occhio anche a Gaia Realini (Lidl-Trek), la quale si può esaltare sulla scalata conclusiva.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2024. L’orario d’inizio della cronometro d’apertura è previsto per le 11.20, mentre OA Sport inizierà ad offrire aggiornamenti a partire dalle 11.30. Non perdetevi neanche un minuto della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!