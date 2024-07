LIVE Italia-Serbia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: test contro Boskovic prima delle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match amichevole di volley femminile. Oggi al PalaWanny di Firenze, a venti giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici, andrà in scena il primo di due test match tra la formazione di Julio Velasco e quella di Giovanni Guidetti.

Le azzurre sono reduci dalla splendida vittoria della VNL, il percorso di Velasco sulla panchina azzurra è iniziato nel migliore dei modi, l’obiettivo resterà però quella medaglia olimpica fino a questo momento sempre sfuggita alla nazionale femminile. Cammino d’avvicinamento ai Giochi diverso per la Serbia, coach Guidetti ha infatti dato spazio alle seconde linee durante la Volleyball Nations Leaugue, quello odierno sarà infatti il debutto stagionale per Tijana Boskovic e Maja Ognjenovic. Una doppia sfida molto probante per capire quelle che sono le attuali condizioni delle due squadre, parliamo dell’oro e del bronzo mondiale in carica, storicamente la Serbia ci ha sempre fatto male a livello internazionale, su tutte pesano la finale persa al Mondiale 2018 e la severa eliminazione ai quarti di finale a Tokyo, quest’anno l’inerzia potrebbe però invertirsi. I due coach utilizzeranno questi test match per schiarirsi definitivamente le idee, a pochi giorni dalla partenza per Parigi nessuna delle due squadre ha ancora diramato le convocazioni. Ovviamente tutti i fari saranno puntati sul duello Boskovic-Egonu, si tratta delle due giocatrici più forti al Mondo, la differenza sta nel fatto che, al giorno d’oggi, l’opposto azzurro può contare su una squadra più solida alle sue spalle.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match amichevole di volley femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00!