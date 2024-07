LIVE Sinner-Medvedev, Wimbledon 2024 in DIRETTA: XII atto della saga, primo incontro sull’erba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per la semifinale del torneo di Wimbledon. Sull’erba del Tempio del tennis assisteremo a una grande Classica, giunta all’atto XII e mai però disputata su questa superficie. Una partita aperta a qualsiasi risultato.

Sinner si presenta alla sfida contro il russo, avendo affrontato un percorso impegnativo, che l’ha visto battere giocatori di un certo spessore come Matteo Berrettini e Ben Shelton, mettendo in mostra qualità non comuni dal punto di vista tecnico e mentale. Lo stesso discorso lo si può fare per il moscovita, capace di disinnescare la potenza di Jan-Lennard Struff e di approfittare dei guai fisici di Grigor Dimitrov.

Un incrocio la cui storia è molto particolare. Nei primi sei incontri disputati, Medvedev ha sempre vinto e per Jannik è stato una sorta di maledizione. Dalla Finale vinta però nell’ATP500 di Pechino la musica è cambiata e il 22enne pusterese ha vinto gli ultimi cinque confronti. Pertanto, in caso di successo odierno, pareggerebbe i conti con il russo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per la semifinale del torneo di Wimbledon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita inizierà alle 14.30 italiane sul Centrale e precederà l’altra sfida tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro. Italia protagonista sui prati di Londra. Buon divertimento!