LIVE Paolini-Navarro, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’azzurra deve sfatare il tabù dell’americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e l’americana Emma Navarro. Quarto confronto diretto tra le due con la statunitense finora uscita sempre vittoriosa. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra la neozelandese Lulu Sun e la croata Donna Vekic.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle tre vittorie per 2-0 sulla spagnola Sorribes Tormo, sulla belga Minnen e sulla rediviva canadese Andreescu. Superata agli ottavi la sfortunata americana Keys, la toscana prova ad issarsi tra le migliori 4 dello Slam londinese. Sorprendente e splendida finalista sulla terra rossa dello Slam parigino, l’azzurra vuole continuare a stupire anche sulla storica erba dell’All England Club. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra non ha intenzione di fermarsi nel suo straordinario 2024.

Dal canto suo Navarro, ventitreenne di Charleston (South Carolina, Stati Uniti d’America), arriva al quarto di finale portando in dote un percorso simile a quello della sua avversaria. Sconfitte in due set la cinese Wang e la giapponese Osaka, la statunitense si è imposta poi in tre parziali sulla coriacea russa Shnaider, prima di mettere a segno il colpaccio piegando per 2-0 la connazionale Coco Gauff. Dal gioco solido e costante, la numero 17 del ranking WTA rappresenta una delle piacevoli novità di questa stagione.

Il quarto di finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e l’americana Emma Navarro sarà il secondo incontro sul Central Court dalle 14.30 dopo Sinner-Medvedev. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!