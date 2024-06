Sport in tv oggi (mercoledì 19 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 19 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di scherma. Sulla pedana continentale fioretto femminile e sciabola maschile saranno le armi protagoniste e gli azzurri vorranno tenere alto il vessillo tricolore per raccogliere soddisfazioni e soprattutto conquistare medaglie. Tengono banco anche le gare della rassegna continentale degli sport acquatici a Belgrado. Niente Italia, ma comunque prove che regaleranno spettacolo.

A proposito di show, Gianmarco Tamberi tornerà in gara. Dopo la conquista dell’oro agli Europei di Roma, Gimbo prenderà parte al meeting di Kosice per dar seguito al suo avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi dove va a caccia di un magico bis. Da non dimenticare i tanti tornei di tennis con gli azzurri coinvolti. Il riferimento è a Matteo Berrettini che giocherà ad Halle (Germania) e a Matteo Arnaldi sul campo del Queen’s, oltre a Elisabetta Cocciaretto e a Lucia Bronzetti a Birmingham.

In primo piano poi la Nations League di volley con la compagine di Fefè De Giorgi che sfiderà gli assi della Polonia, mentre prosegue la fase a gironi degli Europei di calcio e interessante il confronto per l’Italia tra Croazia e Albania, mentre i padroni di casa della Germania sfideranno l’Ungheria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 19 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 19 giugno

09.00 Scherma, Europei 2024: fioretto femminile – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport2 HD dalle 18.00; in streaming sul canale Youtube FIE Fencing Channel dalle 11.15 e su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN fasi finali.

09.30 Nuoto, Europei 2024: terza giornata (batterie) – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

10.00 Tuffi, Europei 2024: terza giornata – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

11.00 Tennis, WTA Berlino: terza giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

12.00 Tennis, ATP Halle: terza giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Michelsen 1° match e inizio alle 12.00; Darderi vs Struff 1° match e inizio alle 12.00; Sonego vs Zverev 4° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, ATP Halle: terza giornata torneo di doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner/Hurkacz vs Lammons/Withrow 2° match e inizio programma dalle 12.00; Bolelli/Vavassori vs Lucky Loser 3° match e inizio alle 12.00)

12.00 Scherma, Europei 2024: sciabola maschile – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport2 HD dalle 18.00; in streaming sul canale Youtube FIE Fencing Channel dalle 11.15 e su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN fasi finali.

13.00 Tennis, Queen’s: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Hijikata 1° match e inizio programma dalle 13.00)

13.00 Tennis, WTA Birmingham: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 15.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Cocciaretto vs Stephens 2° match e inizio programma dalle 13.00; Bronzetti vs Potapova 4° match e inizio programma dalle 13.00)

15.00 Calcio, Europei 2024: Croazia vs Albania – Diretta tv su ky Sport 251, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio, Europei 2024: Germania vs Ungheria – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

18.30 Atletica, Meeting Kosice – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics.

18.30 Nuoto, Europei 2024: terza giornata (semifinali/Finali) – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

20.30 Volley, Nations League: Italia vs Polonia – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

21.00 Calcio, Europei 2024: Scozia vs Svizzera – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport 251, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 19 giugno

18:25 Sport2day Speciale Endurance con Francesco Corghi di Motorsport.com Italia. Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv.

19:30 Figure2u con Asya Sofia Testoni. Conduce: Fabrizio Testa su sport2u.tv.

20:00 Ginnasticomania con Igor Cassina. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv.

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 22a puntata 2024: “la frutta” su sport2u.tv.