LIVE Nuoto, Europei 2024 in DIRETTA: attesa per Popovici nei 100 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sessione pomeridiana della terza giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga in corso a Belgrado (Serbia). In assenza dell’Italia, che volutamente non si è presentata nei Balcani per concentrarsi sul Sette Colli e sulla preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi, lo spettacolo comunque non mancherà dopo le prime due giornate di gara.

Quest’oggi si assegneranno ben sette titoli. La prima gara che assegnerà titoli saranno i 200 dorso uomini, preceduti a sua volta dalle semifinali dei 200 stile libero donne. La gara più attesa è quella dei 100 stile libero uomini, dove saranno protagonisti David Popovici (Romania) e Kristof Milak (Ungheria). In semifinale, il romeno non si è espresso brillantemente, strappando comunque il miglior tempo, e quest’oggi il campione del mondo del 2022 andrà alla caccia del bersaglio grosso.

Nei 50 farfalla donne, la svedese Sara Junevik sarà la ragazza da battere. In mancanza di Benedetta Pilato e Ruta Meilutyte, la favorita dei 100 rana è l’estone Eneli Efimova. Un altro evento piuttosto interessante sarà la prova degli 800 metri maschili, gara che sarà seguita con relativa attenzione da Gregorio Paltrinieri. Infatti sarà al via Mykhailo Romanchuk (Ucraina), uno dei potenziali rivali del carpigiano a Parigi 2024. Chiudono il programma le finali dei 400 misti donne e della 4×100 stile femminile, e le semifinali dei 100 uomini farfalla, dei 50 dorso donne e dei 200 rana maschili.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della della sessione pomeridiana della terza giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga. Il via della fase finale del programma giornaliero è previsto per le 18.30. Non perdetevi neanche un momento della terza giornata degli Europei 2024 di nuoto con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!